Volkswagen lève le voile sur le lifting de la Polo

Le constructeur allemand lève le voile sur le restylage de mi-carrière de sa Volkswagen Polo. La citadine s’offre ainsi un lifting profond digne d’une nouvelle génération avec au menu plus de style et de technologies embarquées.

La Volkswagen Polo dans son actuelle génération s’offre enfin un lifting lui procurant le plein de nouvelles technologies, un design modernisé et des moteurs plus sobres.

La citadine allemande mesure ainsi 4.05 m de longueur, 1,75 m de largeur et 1,44 m de hauteur. Avec un empattement de 2,54 m, la Polo restylée adopte des porte-à-réduits lui procurant une ligne plus dynamique et plus d’espace à l’intérieur porté par un coffre d’une capacité de 351 litres. Elle adopte également des feux diurnes LED s’étirant désormais depuis le logo central jusqu’aux ailes avant, soulignant la calandre effilée tandis que les phares abandonnent leur motif en vague.

La Polo 2021, adopte désormais de nouvelles fonctions de conduite assistée regroupées sous le label « IQ.Drive ». Ce système peut agir sur la direction, le freinage et l’accélération dès l’arrêt avec la boîte DSG ou à partir de 30 km/h avec la boite manuelle. La citadine allemande se distingue également par ses équipements de sécurité se dotant notamment d’équipements réservés à une gamme supérieure, comme le détecteur de fatigue, le système de freinage anticollisions multiples ou encore le système de protection proactive des occupants.

Cette nouvelle Volkswagen Polo, offre également une connectivité optimale avec 4 systèmes d’infodivertissement différents en fonction du niveau de finition avec un écran central d’une taille de 6,5 à 8 pouces. Avec le MIB3 désormais disponible, la Polo donne accès aux services en ligne « We Connect ».

Sous le capot, Volkswagen proposera aux clients de la Polo restylée, une gamme riche de 4 moteurs à essence dont un peut être alimenté au CNG, avec au programme, quatre variations sur base du 3 cylindres 1.0 disponible avec turbo (TSI) ou sans (MPI) ou fonctionnant au CNG (TGI). L’entrée de gamme commencera avec le 1.0 MPI atmosphérique développant 59 kW/80 ch pour un couple maximal de 93 Nm. Les trois autres niveaux de puissance se fient à une version suralimentée à injection directe de ce 3 cylindres.