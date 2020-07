Volkswagen ne recrutera pas d’employés avant 2021

Le constructeur allemand vient d’annoncer le gel total des recrutements au sein de sa marque et ceci au minimum jusqu’à la fin de l’année. Volkswagen explique ce choix par des coûts fixes importants lui causant une pression financière.

Décidément l’année 2020 n’est pas celle de l’automobile et de loin. Les constructeurs souffrent durant la période de confinement de pertes colossales et des ventes en berne. Rien que Volkswagen, a annoncé en période de confinement subir des pertes d’environ 2 milliards d’euros par semaine. Des pertes causées notamment par les charges fixes comme les salaires des employés et certaines productions qui ne peuvent être stoppées.

Malgré le fait que les ventes ont redécollé pour le géant allemand, les conséquences de cette crise sanitaire et économique ont laissé des séquelles. C’est pour cela que Volkswagen a décidé de geler les embauches au sein de son entité et ce jusqu’au 31 décembre prochain au minimum.

« nous subissons toujours une pression des coûts importantes. Les livraisons et les bénéfices ont fortement chuté, et dans le même temps, d’importants frais fixes persistent. C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas accueillir de nouvelles personnes », à ainsi déclaré le patron de la marque Ralf Brandstaetter.