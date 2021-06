Volkswagen proposera que des modèles électriques en Europe dès 2035

Le constructeur allemand aurait l’intention d’arrêter la commercialisation de véhicules Volkswagen à moteur thermique en Europe d’ici 2035, pour proposer ainsi une gamme 100 % électrique.

Sans surprise, Volkswagen instaure petit à petit sa stratégie d’électrification de sa gamme en Europe en annonçant son intention de proposer uniquement des modèles électriques sur le vieux continent à l’horizon 2035. Le constructeur allemand étendra par la suite cette stratégie pour les marché américain et chinois.

« En Europe, nous abandonnerons les activités liées aux véhicules à combustion interne entre 2033 et 2035, aux États-Unis et en Chine un peu plus tard. En Amérique du Sud et en Afrique, cela prendra beaucoup plus de temps car les conditions cadres politiques et infrastructurelles font encore défaut. » a ainsi déclaré Klaus Zellmer, directeur commercial de Volkswagen.

Pour y parvenir, Volkswagen va procéder à l’électrification de son catalogue de façon progressive en visant ainsi un objectif de 70 % de ses ventes européennes en modèles 100 % électriques d’ici 2030.