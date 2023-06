24 H du Mans 2023 : Ferrari vainqueur

Le constructeur au cheval cabré, remporte la 100ème édition des 24 Heures du Mans 2023, et ceci devant un nombre record de spectateurs et un plateau de participants rarement vu.

L’édition 2023 de la course de voitures mythique des 24 Heures du Mans, est l’une des plus spectaculaires de cette compétition. La course a en effet, tenu toutes ses promesses, avec le retour de Cadillac, Ferrari, Peugeot et Porsche qui ont sérieusement concurrencer Toyota, facile vainqueur des années précédentes. La jeune catégorie des Hypercars a compté 16 voitures.

Cette année, la barre fixée par la balance de performances réglementaire, parfois critiquée, a eu pour conséquence que se sont la stratégie, la régularité et la concentration (des pilotes) qui s’érigèrent en facteurs décisifs. L’affluence était record avec quelques 300.000 spectateurs, qui ont assisté à cette spectaculaire course automobile.



Dans les dernières heures avant l’arrivée, la lutte pour la victoire finale semblait se jouer principalement entre la Ferrari 499P numéro 51 et la Toyota GR010 numéro 8 de Sébastien Buemi-Brendon Hartley-Ryo Hirakawa, jusqu’à ce que cette voiture perde « suffisamment » de temps après une glissade, un crash mineur et d’inévitables réparations pour donner à la voiture italienne une avance encore plus difficile à rattraper. Il ne restait plus aux pilotes Ferrari qu’à ne plus commettre d’erreurs et surtout à ne pas penser à un problème mécanique.

La Ferrari a ainsi triomphé pour une victoire pour la première fois depuis 1965. Toyota qui restait sur cinq victoires consécutives s’incline et hisse tout de même la 8 en deuxième place.