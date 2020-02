5è édition du Rallye autos-motos des  »Béchariettes » : une trentaine de participantes attendues à Bechar

Une trentaine de participantes prendront part à la cinquième édition du Rallye féminin autos-motos « Béchariettes » prévue le 29 février, a-t-on appris samedi auprès de l’association organisatrice.

« Cette manifestation sportive, qui sera organisée à l’occasion de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars) et à laquelle prendront part deux participantes issues de la wilaya d’Alger, est dédiée aux femmes conductrices de différents types de véhicules légers, camions et autocars », a précisé à l’APS la présidente de l’association locale pour la revivification du style patrimonial à Béchar.

« Depuis la création de ce rallye, nous voulons au titre de la journée internationale de la femme mettre en exergue, les activités des femmes dans le secteur des sports mécaniques et transports ainsi que leur savoir faire dans ces domaines « , a souligné Mme Rabia Boughazi.

« Aussi, cet événement qui a reçu peu d’aides et de soutien des instances chargées de la promotion des activités féminines et sportives, constitue un espace festif et de promotion du produit touristique » a-t-elle signalé.

Cette compétition sportive conviviale, exclusivement réservée aux femmes de diverses catégories d’âges, à pour but aussi de mettre en relief la nécessité du respect du code de la route, des règles saines de conduite, et l’ensemble des consignes et orientations en matière de circulation routière, et ce avec l’aide et la contribution des services concernés, notamment la sûreté de wilaya « , a ajouté Mme Boughazi.

« Notre association féminine qui active dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel et social de la Saoura, a mobilisé ses moyens humains et logistiques pour l’organisation de ce rendez-vous sportif », a-t-elle assuré .

La cinquième édition du rallye des »Béchariettes » est prévue sur un parcours de 60 km entre Béchar et la commune frontalière de Mougheul (nord de Bechar).

Un programme d’activités culturelles et artistique est aussi prévu à l’occasion de ce rallye, que les organisateurs souhaitent voir un jour devenir une manifestation nationale.