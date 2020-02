Volkswagen dévoile le nouveau Caddy

Le constructeur allemand lève le voile sur la nouvelle génération de son célèbre utilitaire Volkswagen Caddy. Cette nouvelle génération adopte d’importantes améliorations.

Volkswagen vient de procéder à la présentation officielle de la nouvelle génération de son Caddy après l’avoir récemment teasé. L’utilitaire phare du groupe allemand se repose sur la plateforme MQB du groupe allemand et adopte désormais un design plus affirmé et plus dynamique que le précédent modèle avec notamment ses feux avant affinés logeant un bandeau noir et chromé. La partie arrière adopte également un imposant changement à l’arrière avec la présence désormais de feux verticaux remontant le long du hayon.

L’habitacle du nouveau caddy est disponible en plusieurs configurations avec un écran tactile central mesurant entre 6.5 à 10 pouces. On notera la disponibilité en option d’un tableau de bord numérique. L’utilitaire sera proposé en version tôlée et vitrée. Plusieurs aides à la conduite sont également proposées comme le régulateur de vitesse adaptatif et aide au maintien dans la voie. A noter que les portes coulissantes latérale comme le hayon peuvent disposer d’une aide à la fermeture électrique. Le démarrage sans clé est également proposé.

Sous le capot, l’offre est également large avec en diesel des moteurs TDI dotés de deux catalyseurs SCR à double injection avec des puissances variant entre 75 et 122 ch. En essence, on retrouve un bloc essence turbocompressé TSI de 116ch. A noter la présence également d’une motorisation au gaz naturel TGI.