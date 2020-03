Ahmed Mazouz : « J’ai participé avec 39 milliards à la campagne de Bouteflika »

Afin d’assurer le branchement de l’électricité et du gaz à l’usine automobile du groupe Mazouz, son patron (Ahmed Mazouz) a du débourser 39 milliards de centimes au profit de la campagne électoral de Bouteflika !

Cette déclaration a été faite par Ahmed Mazouz lors du procès en appel de l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne de Bouteflika, qui se poursuit actuellement à la Cour d’Alger. Face au juge, M.Mazouz a bien confirmé avoir participé au financement occulte de la campagne électoral de Bouteflika.



Sa participation à ce financement est due aux pressions de l’autre homme d’affaire très proche de Bouteflika, M.Kouninef qui a tout fait pour ne pas accordé le raccordement de l’usine Mazouz en gaz et en électricité. Ahmed Mazouz a déclaré : « J’ai verser cette somme pour avoir l’accord de l’alimentation de mon usine en gaz et en électricité » avant d’ajouter : « Ils ne voulaient pas alimenter mon usine en gaz et en électricité à cause de Kouninef, alors je demandé à Ali Haddad, et il m’a suggéré de participer à la campagne électorale pour m’aider » .