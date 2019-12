Alpine: Des lunettes haut de gamme pour préparer l’été !

Avec un prix d’attaque de 279 euros, la marque automobile Alpine annonce le lancement d’une gamme de lunettes de soleil en partenariat avec deux acteurs français spécialisés. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Alpine continue de diversifier sa gamme de produits dérivés autour de la marque avec l’annonce d’une nouvelle marque de lunettes haut de gamme « Made in France ».

Pour réussir son coup, Alpine s’est associé à deux spécialistes tricolores : 15-1 Diffusion pour les montures et la vente à travers le monde, et Novacel pour les verres. Ses nouvelles lunettes proposées avec une teinte bleu sont composées de verres aux traitements super-antistatique, hydrophobe et oléophobe. Elle portent le nom de « Première Edition » pour les lunettes de lancement, en référence à la berlinette, avec une production limitée et en priorité proposée aux clients de l’A110 Première Edition.

Pour la commercialisation de ses lunettes, le réseau Atol sera le distributeur en boutique alors que des ventes se feront aussi sur internet au tarif de 279 €.