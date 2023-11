Android Auto : nouveau bug pour le système d’exploitation de Google

Le système d’exploitation de Google pour voitures Android Auto, est frappé par un nouveau bug, qui est de ne pas analyser les commandes vocales prononcées par le conducteur, l’obligeant à consulter son écran pour interagir avec l’OS, ce qui peut être dangereux pour le conducteur.

Comme à chaque mise à jour d’Android Auto, les utilisateurs fouinent pour dénicher d’éventuels bugs, et c’est devenu une tradition un peu mesquine, mais qui révèle pratiquement un bug pour chaque mise à jour, ce qui force certains à revenir sur l’ancienne version.

La dernière mise à jour en date, ne déroge pas à la règle, et ce sont les commandes vocales qui sont concernées. En effet, depuis la mise à jour, il n’est plus possible de contrôler Android Auto par la voix, puisque celui-ci reste sourd à toute commande. Selon plusieurs spécialistes, le graphique sonore de Google Assistant ne réagit tout simplement pas lorsqu’on lui parle, et l’interface reste figée sur l’écran jusqu’à redémarrage du système.

Pour le moment, Google ne fournit pas de solution, si ce n’est, comme d’habitude, revenir à la version précédente d’Android Auto.