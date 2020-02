Apple : déverrouiller la voiture via Smartphone est possible

La marque à la pomme lancera dans sa prochaine mise à jour iOS, un système permettant à un conducteur l’ouverture et la fermeture de sa voiture sans être obligé d’installer l’application spéciale du constructeur. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Ouvrir sa voiture via son Smartphone est désormais possible pour certains constructeurs qui proposent ce service via des applications dédiées à installer sur le Smartphone du conducteur à l’instar de Tesla.

Mais le fabricant américain de Smartphones serait sur le point le lancer un nouveau système permettant l’ouverture du véhicule sans le faire avec la clé correspondante. Apple va ainsi étendre son réseau de compatibilité numérique avec l’automobile.

Après le déploiement réussi de son interface CarPlay, Apple se penche sur une nouvelle fonction directement intégrée à son système d’exploitation. La prochaine mise à jour des iPhones d’Apple prévoit entre autre d’interagir avec l’électronique interne du véhicule pour d’autres usages. Reste à savoir, les mesures de sécurité qu’adoptera la marque à la pomme pour ces nouveautés.