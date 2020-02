Fortune Magazine 2020: Toyota élue N°1 des Marques les plus admirées du secteur Automobile

Toyota vient d’être classée comme 1er constructeur automobile pour la sixième année consécutive dans le classement annuel de l’édition des “Entreprises les plus admirées du monde en 2020” par Fortune Magazine. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)



L’édition 2020 de Fortune Magazine vient de classée la marque Toyota comme le 1er constructeur automobile pour la sixième année consécutive. Ce dernier a également reconnu Toyota comme n°30 parmi les 50 meilleures entreprises «All-Star» interrogées, qui comprend des sociétés de diverses industries.



La liste “ World’s Most Admired 2020” de Fortune Magazine est largement reconnue comme le meilleur rapport de notation de la réputation des entreprises au Monde, basé sur des enquêtes d’entreprises et des évaluations faites par des cadres supérieurs, des directeurs et des analystes dans le monde entier.



Pour chaque entreprise, l’enquête mesure neuf critères jugés essentiels au succès mondial d’une entreprise. Les neuf critères comprennent:



* Innovation

* Ressources humaines

* Utilisation des actifs de l’entreprise

* Responsabilité sociale

* Qualité de gestion

* Solidité financière

* Valeur d’investissement à long terme

* Qualité des produits / services

* Compétitivité mondiale

La liste complète apparaît dans le numéro de Février du magazine et peut être consultée en ligne sur le site Web de Fortune Magazine.