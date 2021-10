Apple souhaite utiliser ses iPhones pour un control élargi de la voiture

La marque à la pomme envisage d’élargir le contrôle sur la voiture et ceci en permettant le contrôle de la climatisation, la radio et les sièges via l’iPhone du conducteur.

Apple souhaite développer davantage l’interaction entre ses iPhones et les voitures de ses clients, en permettant notamment de gérer les réglages de la climatisation, de la radio et les sièges directement depuis son iPhone. La marque à la pomme souhaite également donner l’accès aux informations comme le compteur de vitesse.

Ce programme baptisé en interne IronHeart, vise à donner aux utilisateurs des iPhones un accès aux fonctions directes de leur voiture en plus de ce que propose déjà l’Apple Carplay. Avec ce programme, Apple souhaiterait permettre aux conducteurs possédant un iPhone de gérer le véhicule via CarPlay. Une combinaison entre CarPlay et Apple CarKey qui permet de déverrouiller sa voiture à l’aide de son iPhone est également proposé.