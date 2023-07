Aston Martin lance la Valour pour fêter ses 110 ans

A l’occasion de ses 110 ans le constructeur britannique, lance une édition limitée Aston Martin Valour. Cette dernière est un coupé V12 à boite manuelle et qui sera produit à 110 exemplaires.

C’était en 1913, que les britanniques Lionel Martin et Robert Bamford ont créé la marque Aston Martin, qui est devenu un véritable constructeur de bolides automobiles. Pour fêter ses 110 ans, la maque lance la Valour. Il sagit d’un coupé rappelant la V8 Vantage des années 1970/80, ainsi que l’emblématique Muncher » du Mans de la même époque, ainsi qu’à l’exclusive One-77 de 2008.

Comme le veut la tradition du constructeur, on retrouve sous le capot de la Valour un 12 cylindres en V monté à l’avant qui entraîne uniquement les roues arrière. Grâce à ses deux turbos, le moteur de 5,2 litres développe 715 ch et 753 Nm, et se distingue par le fait qu’il soit associé à une boite de vitesses manuelle. On retrouve également de la technologie moderne comme, les amortisseurs (adaptatifs), les ressorts et les barres antiroulis sont spécifiques au modèle, tout comme le parallélisme des roues et les modes de conduite.

Esthétiquement, la Valour repose sur des jantes de 21 pouces spécialement conçues pour l’occasion, adopte une carrosserie entièrement en fibre de carbone et se distingue notamment par un capot en forme de coquille avec deux évents NACA, des phares ronds à LED qui lui donnent un air agressif et un splitter avant proéminent. À l’arrière, les panneaux de la « lunette arrière », l’aileron et le diffuseur offrent un bon équilibre d’aérodynamique.

Coté habitacle, on retrouve des matériaux de qualité, et offre aux clients des options de personnalisation très étendues. Enfin, l’Aston Martin Valour sera produite en 110 exemplaires.