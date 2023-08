Aston Martin Valour : la série limitée écoulée en deux semaines

La série limitée spéciale anniversaire, Aston Martin Valour produite à 110 exemplaires, aurait été écoulée seulement deux semaines après la présentation du modèle à Goodwood.

Lancée à l’occasion de ses 110 ans, l’Aston Martin Valour, est une série limitée, adoptant un bloc V12 associé à une boite manuelle. Ce bolide, a été produit à 110 exemplaires, et auraient été tous vendus après deux semaines de sa présentation, selon le magazine Autocar.



Ainsi 110 clients de la marque britannique, vont débourser entre 1,4 et 1,8 millions d’euros pour acquérir un des exemplaires de cette hypercar. Ce modèle, est un mélange subtil de traits de modèles du passé, et se distingue par son groupe motopropulseur sous le capot, qui est un V12 biturbo 5.2 l de 705 ch et 752 Nm.