Audi annonce sa participation au Dakar 2022

La marque aux anneaux dans sa branche sportive annonce sa participation pour le mythique rallye du Dakar dans l’édition 2022. Avec cette participation Audi ne sera plus présente en Formule E.

Audi annonce sa participation pour la première fois au Dakar et cela se fera en 2022 et non en 2021 dont l’édition est prévue en Arabie Saoudite du 03 au 15 janvier. La marque aux anneaux lancera un prototype inédit disposant d’une motorisation électrique. L’énergie est procurée par une batterie haute tension pouvant être chargée selon le besoin de la conduite un convertisseur d’énergie sous la forme d’un moteur essence TFSI.

Il s’agit de la première participation au Dakar pour Audi, mais le constructeur allemand souligne que c’est juste un retour au rallye, un sport qui a marqué le début de l’histoire à succès de la marque dans le sport automobile ». Avec cette participation Audi souhaiter montrer les capacités de ses moteurs électriques dans d’extrêmes conditions.