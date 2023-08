Audi : le Q8 restylé arrive !

Audi présentera très prochainement la version restylée du Q8. En attendant le jour J, le constructeur Allemand lâche une photo virtuelle de la partie arrière rafraîchie.

Le constructeur Allemand Audi présentera très prochainement le facelift du Q8, le dérivé sportif du grand SUV Q7. Il sera présenté au salon de l’automobile de Munich (du 5 au 10 septembre 2023).



Le premier cliché dévoilé laisse apparaitre une poupe bien rafraîchie avec des feux arrière revus et repositionnés et une calandre redessinée. Audi inique que les options de personnalisation seront bien élargies, avec des aides à la conduite plus efficaces et un ordinateur de bord amélioré.

A suivre…