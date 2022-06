Audi rappelle plus de 45 000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème de niveau de carburant

La marque aux anneaux va rappeler en Amérique du nord plus de 45 000 Audi A6 et A7 pour un problème de niveau de carburant.

L’organisme fédéral chargé de la sécurité routière aux États-Unis (NHTSA) est bien plus exigent que les autres agences sur d’autres marchés. Ainsi cette dernière vient d’obliger Audi à rappeler plus de 45 000 modèles des familles A6 et A7, pour un niveau de carburant inexact.

Le problème est détecté sur le transmetteur qui se charge de transférer les informations sur le niveau de carburant depuis le réservoir vers le combiné d’instrumentations qui peut être défaillant. Selon la NHTSA, un risque de calage, faute de carburant en pleine circulation peut créer un accident.

Au total c’est 45 789 véhicules, avec comme véhicules concernés : Audi A6, A6 Allroad et A7 Sportback fabriquées entre 2019 et 2021, S6 et S7 Sportback produites en 2020 et 2021 et RS 6 Avant et RS 7 Sportback fabriquées en 2021.