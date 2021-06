Audi tease le lancement de la nouvelle RS3

La marque aux anneaux dans sa branche sportive a puisé d’imagination pour annoncer l’arrivée prochaine de la Audi RS3. En effet, Audi a exposé toute sa gamme sportive avec au premier plan la future RS3.

Audi Sport dispose d’un catalogue diversifié avec au total d’une quinzaine de voitures badgées S et RS et tient à nous le faire rappeler. Le constructeur allemand a en effet, publié une petite interview de son propre patron, Sebastian Grams, qui dirige l’entité Audi Sport à coté de tous les modèles sportifs de la marque exposés.



Sebastian Grams, a déclaré que plus de la moitié des modèles S et RS seront partiellement ou totalement électrifiés à partir de 2024, un chiffre qui atteindra les 80 % en 2026. En attendant, voici au premier plan des images les futures RS3 Sportback et berline.