Automobile Algérie : le constructeur chinois Geely fait son retour

Une nouvelle marque mondiale de voitures fait son retour en Algérie. Il s’agit du géant chinois Geely qui dispose pour rappel d’une gamme de véhicules abordables pour le consommateur algérien.

Geely fait son retour en Algérie, comme en témoigne le réseau établi dans plusieurs wilayas du pays, notamment la préparation d’un nouveau showroom de la marque basé à Annaba, dont plusieurs images ont été publiées sur différents supports de la presse spécialisée.

La marque Geely est mondialement connue, et dispose d’une polyvalence dans sa gamme avec des modèles low-cost abordables et des modèles luxueux. Pour rappel, le groupe chinois Geely a racheté la marque suédoise Volvo, et est un des actionnaires du groupe Daimler (Mercedes).