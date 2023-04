Automobile Algérie : les pièces détachées devraient baisser dans les prochains jours

Les pièces de rechange automobiles devraient connaitre une baisse considérable dans les jours à venir, puisque selon le club économique algérien, la plupart des demandes d’importations de pièces détachées ont reçu un document de domiciliation bancaire.

Le président du club économique algérien, Said Mansour, a déclaré que le marché automobile algérien verra l’arrivée de plusieurs lots de pièces de rechanges automobiles, puisque la majorité des demandes d’importations ont été domiciliée.

Selon Said Mansour, les pièces détachées automobiles devraient arriver sur le marché national à partir du 27 avril prochain, et cet arrivage réduira selon lui de 40 % les prix. Les décisions et les lois émises par le ministère ont grandement contribué à résoudre la crise de distribution de pièces détachées sur le marché algérien.