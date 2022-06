Algérie : du nouveau sur le dossier de l’industrie automobile

Un haut responsable auprès du ministère algérien de l’industrie a apporté quelques nouveautés concernant l’important dossier de l’activité industrielle automobile en Algérie ce lundi 27 juin 2022.

Le directeur général du développement industriel et de la compétitivité industrielle au ministère de l’Industrie, Ahmed Zayed Salem, a apporté ce lundi 27 juin 2022 quelques déclarations concernant le dossier de l’industrie automobile en Algérie lors de son passage auprès de Radio Nationale Chaîne 1.

Le haut responsable a ainsi déclaré que l’Algérie envisage de se lancer dans une véritable industrie automobile, et est déjà en consultation via les autorités concernées avec des constructeurs automobiles internationaux afin d’aboutir à une industrie locale de qualité via le transfert de technologie et le développement de la manutention industrielle.

Dans cet optique, le responsable a abordé le taux t’intégration dans le domaine de l’industrie automobile et a révélé que ce dernier « sera calculé à l’avenir sur une base réelle. Plus précisément, il reposera sur la base du pourcentage de pièces détachées fabriquées localement ».