Volkswagen Transporter : rappel pour un problème de pneus

Le groupe Volkswagen annonce le rappel de son utilitaire Transporter pour un défaut identifié touchant les pneumatiques.

La division utilitaires de Volkswagen annonce que l’une des références de pneumatiques fournies par Continental ne satisfaisait pas l’exigence cherchée par le constructeur, notamment par rapport aux flancs des pneus censés être plus rigides et de plus grande résistance comparé à un peu destiné pour les voitures.

Il a été en effet constaté que soumis à de fortes masses, les pneus ContiEco Contact 5 du type 235/55 R17 103 H pouvaient soudainement perdre une importante quantité d’air. Ces derniers ont été installés sur le Volkswagen Transporter sous les références T6 et T6.1, assemblés entre le 15 février 2016 et le 15 mars 2021.