Bergerat Monnoyeur Algérie : Inauguration d’un centre de reconstruction ROCC à Ouargla

Bergerat Monnoyeur Algérie Spa « BMA », filiale du groupe Monnoyeur, unique et officiel représentant en Algérie de la marque américaine CATERPILLAR, leader mondial d’équipements de constructions et mines, de groupes électrogènes, de moteurs diesel et gaz, annonce l’ouverture officielle le 28 février prochain de son Centre de Rénovation Caterpillar ROCC (Renovation Ouargla Caterpillar Center) implanté dans la wilaya de Ouargla.

La cérémonie d’ouverture verra la présence de hauts responsables de CATERPILLAR, des représentants des ministères du commerce et de l’industrie, des autorités locales, des représentants d’ambassades, des Dirigeants du groupe Monnoyeur ainsi que de personnalités importantes.



Situé à 80km de Hassi Messaoud, le ROCC est un investissement de 1,1 milliard de dinars (7,6 millions de dollars). S’étendant sur une superficie de 4 ha sur l’axe Touggourt-Ouargla, il comprend un centre de rénovation de moteurs pétroliers sur 1300 m2, un atelier de rénovation des machines de TP régional, un centre de formation (BMA Academy) un magasin de pièces de rechange et une base de vie de 47 chambres. Il a été conçu avec l’aide de CATERPILLAR et mis en place selon les normes internationales en vigueur.



La mise en place du ROCC rentre dans le cadre d’une démarche de développement durable, d’économie circulaire respectant l’environnement passant par la reconstruction complète avec l’analyse des composants lors du processus de rénovation, la garantie constructeur et le transfert de savoir-faire. Ce qui viendra diminuer de manière significative l’impact environnemental tel qu’énoncé dans les objectifs du développement durable (ODD) de l’ONU.



Le ROCC permettra le développement d’une main d’œuvre qualifiée et de compétences locales à travers la formation et la certification. Il contribuera à la réduction des coûts d’exploitation et à la limitation des sorties de devises.