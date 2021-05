BMW et Ford investissent dans Solid Power

Ford et BMW viennent d’investir conjointement dans une société baptisée Solid Power spécialisée dans les batteries à l’état solide. Les premiers tests de ce système se feront en 2022.

Les constructeurs américain et allemand ont levé un investissement total de 130 millions de dollars et injecté dans l’entreprise spécialisée dans les batteries à l’état solide. Avec cet investissement, la société américaine va produire des packs de batteries complets pour le marché américain.

Ford avait déjà investi dans Solid Power en 2019, et a ainsi désormais augmenté sa participation dans cette société. Produisant des cellules de batterie solide de 20 Ah, Solid Power va d’ici 2022 concevoir des cellules de 100 Ah, pouvant être utilisées par les constructeurs automobiles dans les voitures électriques.

L’avantage de ce type de batteries à l’état solide est le fait qu’elles offrent une densité énergétique plus élevée et un coût plus faible, et surtout moins encombrantes et plus sûres. Enfin, un premier prototype fonctionnel devrait voir le jour avant 2025.