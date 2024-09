Bridgestone dévoile son pneu recyclé qui est déjà prêt à la commercialisation

L’équipementier japonais Bridgestone se lance à son tour sur le marché des pneumatiques « verts », en lançant son nouveau produit Potenza Sport A, composé de matériaux recyclés et que sera prochainement commercialisés sur des voitures électriques.

Après Goodyear et Continental, le géant nippon des pneumatiques lance son propre pneu dit « vert » composé de matériaux recyclés. A la différence de Continental et Goodyear qui ont dévoilé leurs pneus écologiques en version concept, Bridgestone est déjà prêt à la commercialisation de son nouveau produit.

Dans le détail, ce nouveau pneu est baptisé Potenza Sport A, et est composé à 55 % de matériaux recyclés et renouvelables, avec notamment du caoutchouc naturel, du noir de carbone certifié conforme à l’utilisation circulaire des hydrocarbures, des fumées de silice des balles de riz, du lignine, d’oxyde de zinc et du noir de carbone de récupération.