Le Mondial de l’Automobile de Paris se déroulera du 14 au 20 octobre 2024

Le Mondial de l’Automobile de Paris dans son édition 2024, ouvrira ses portes du 14 au 20 octobre prochain, au parc de la porte de Versailles à Paris. Voici le programme.

Le Mondial de l’Auto de Paris 2024 vous donne rendez-vous du 14 au 20 octobre prochain, avec à la clé de nombreuses nouveautés en avant-premières mondiales. A noter que désormais le Mondial de l’Auto est combiné avec Equip Auto, salon dédié aux professionnels sous l’appellation conjointe « Paris Automotive Week ».

Le programme de cette année, comportera des lancements inédits, que ça soit des véhicules de série ou des concepts-car ainsi que des nombreuses voitures de collections sans oublier les conférences des principaux acteurs du salon.

Parmi les principaux exposants de cette année on notera : BMW, Cadillac, Citroën, Dacia, Peugeot, Renault, Skoda, Ford, Mini, Audi ou encore Alfa Romeo. Le centre d’essai vous permettra de tester gratuitement plus de 100 nouvelles voitures sur le plus grand centre d’essai de l’histoire du salon