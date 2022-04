Citroën annonce l’arrêt de production du C4 Spacetourer

La marque aux chevrons annonce la fin de production de son monospace Citroën Grand C4 Spacetourer. Cet arrêt signe également la fin du monospace sur la gamme Peugeot et Citroën.

Citroën résistait jusqu’ici sur le segment des monospaces avec la présence de son Grand C4 Spacetourer, mais plus pour longtemps puisque le chevron annonce l’arrêt de production de ce dernier en juillet prochain.

Les raisons évoquées pour cet arrêt sont évidents : : « Parce que les besoins et les envies des clients ont changé, parce que l’expression de la modernité et de la valeur ajoutée est désormais portée par d’autres silhouettes, parce que la façon de penser la mobilité évolue, le Grand C4 Spacetourer met fin à sa carrière. » A ainsi communiqué la marque française.

Citroën va ainsi mettre l’accent sur les SUV et fourgons aménagés qui sont devenus plus populaires, et se concentrer sur les véhicules électriques dont la production coûte chère.