Coronavirus : Lamborghini ferme son usine italienne

Suite à l’épidémie de coronavirus qui touche sévèrement l’Italie en ce moment, Lamborghini annonce la fermeture de son usine sise à Bologne dans le nord du pays jusqu’au 25 mars pour l’instant.

L’épidémie de coronavirus ne cesse de se propager et impacter l’économie notamment le monde de l’automobile. En effet, après l’annulation de plusieurs événements, c’est autour des usines de montage d’être touchées. Et la dernière en date concerne l’usine de Lamborghini sise à Sant’AgataBolognese, dans le nord de l’Italie ;

En effet, face à cette crise sanitaire mondiale dont l’Italie est fortement touchée, la marque du groupe Volkswagen a décidé de fermer son usine temporairement jusqu’au 25 mars prochain pour l’instant.

Dans un communiqué le patron de la marque Stefano Domenicali, a annoncé qu’ »Il s’agit d’un acte de responsabilité sociale et de haute sensibilité envers notre peuple, dans la situation extraordinaire dans laquelle nous nous trouvons en Italie, et qui évolue également à l’étranger. » Et a ajouté : « Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous continuons à surveiller la situation afin de réagir rapidement, en collaboration avec nos employés et afin de redémarrer avec énergie au bon moment. ».