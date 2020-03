Renault Trucks Algérie: les camions de la gamme distribution « D » de nouveau disponibles

Les camions de la gamme distribution (D) de Renault Trucks sont désormais disponibles à la commande, assemblés dans l’usine de montage de véhicules industriels de Meftah « SOPROVI ».

La gamme D de Renault Trucks est de retour au service des professionnels algériens de la distribution. Renault Trucks Algérie a fait le choix d’intégrer sa gamme D à la ligne d’assemblage de l’usine SOPROVI afin de répondre à la forte demande de ses clients pour ce véhicule reconnu comme étant le camion le plus adapté à la diversité des métiers de la distribution.

Un outil de travail polyvalent

Conçu pour la route comme pour la ville, la gamme D est particulièrement adaptée à la circulation urbaine grâce à son châssis étroit et au faible encombrement de sa cabine. En outre, son empattement adapté permet d’optimiser au mieux le rayon de braquage du véhicule.

Par ailleurs, la polyvalence de ce camion se démontre également par les prédispositions conçues pour faciliter les travaux de carrossage à destination, notamment, des métiers de la distribution.

Renault Trucks Algérie propose dans un premier temps, 3 types de carrosseries:



* Plateau ridelle / bâche

* Caisse frigorifique

* Caisse fourgon

Un véhicule confortable et facile à vivre

Pour le conducteur, la facilité d’accès à la cabine reste l’atout majeur à prendre en considération dans le monde de la Distribution avec, en moyenne, 30 montées / descentes opérées tous les jours. C’est pour cela que la Gamme D de Renault Trucks dispose d’un accès cabine abaissé qui permet de limiter la fatigue des chauffeurs et de supprimer les risques d’accidents du travail lors des descentes, tout en augmentant sa concentration sur la route. Aussi, les sièges ont été développés de sorte à augmenter le confort du conducteur, en particulier au niveau du maintien dorsal.

Une sécurité optimale et un confort de conduite accru

Reconnu depuis son lancement pour ses qualités dynamiques, son freinage ainsi que l’excellente visibilité du poste de conduite, la gamme D commercialisée par Renault Trucks Algérie témoigne d’une nouvelle progression en matière de sécurité passive avec le plancher cabine et les dossiers de sièges qui sont renforcés afin de mieux préserver la sécurité des passagers.

2 versions assemblées et commercialisées en Algérie

Pour répondre au mieux à la demande de ses clients, Renault Trucks Algérie propose la gamme D dans les 2 configurations suivantes :



* D porteur 4×2 240cv 16 tonnes de PTAC – empattement 4400 mm

* D porteur 4×2 280cv 18 tonnes de PTAC – empattement 5600 mm

La qualité de service avant tout

Pour répondre aux besoins des clients et améliorer la proximité avec ceux-ci, une couverture élargie du territoire national permet de proposer une qualité optimale d’accueil, d’écoute et de conseil. Ainsi, les clients de la marque peuvent se reposer sur un réseau de 14 points de représentation à travers le territoire national avec un effectif global de plus de 400 personnes.

Dans le domaine du service, un temps de dépannage réduit ainsi qu’une disponibilité de la pièce de rechange d’origine Renault Trucks visent à satisfaire les attentes des clients.