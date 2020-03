Coronavirus : Renault à l’arrêt en France

Suite aux mesures drastiques du gouvernement français pour face à l’épidémie de Coronavirus, le losange a décidé sans surprise de stopper la production de toutes ses usines sur le territoire français et ce jusqu’à nouvel ordre.

Après la décision du groupe PSA d’arrêter la production de véhicules sur ses sites européens, c’est autour de Renault d’annoncer l’arrêt de toutes les activités de production en France pour l’instant et ce jusqu’à nouvel ordre selon l’évolution de la situation.

« A partir du lundi 16 mars en fin de journée, le Groupe Renault suspendra toutes ses activités de production sur les sites industriels français afin de protéger ses salariés dans le contexte de pandémie du Covid-19 et dans le respect des mesures prises par le gouvernement français. Ces suspensions d’activités industrielles concernent 12 sites et 18.000 salariés en France. La continuité des activités de production des usines du Groupe dans les autres pays européens est fonction de la situation de chaque pays », a ainsi expliqué Renault via un communiqué.