Equip Auto Algeria 2024 : L’événement incontournable de l’aftermarket se tiendra du 26 au 29 février

La 17ème édition du Salon Equip Auto Algeria est sur le point d’ouvrir ses portes du 26 au 29 février 2024 à la Safex Pavillon Concorde à Alger. Avec un nombre record d’exposants prévus, cet événement promet d’être une vitrine inégalée de l’industrie automobile, particulièrement après la reprise vigoureuse du marché.

Au fil des années, Equip Auto Algeria s’est imposé comme le salon de référence de l’aftermarket. Cette année ne fait pas exception. Du 26 au 29 février 2024, le salon réunira les principaux acteurs de la pièce de rechange et des services automobiles. Reconnu comme un catalyseur de transactions commerciales, il offre également une opportunité unique de découvrir les dernières offres, innovations et savoir-faire des sous-traitants algériens.

Avec plus de 400 exposants attendus, représentant une douzaine de pays, le salon international de l’après-vente automobile et des services pour la mobilité s’annonce comme un rendez-vous incontournable. Les 10 000 visiteurs professionnels attendus auront l’opportunité d’explorer une gamme complète de produits, de services et d’équipements, couvrant tous les aspects de la sous-traitance, de l’après-vente et de la maintenance automobile. Des pièces de rechange pour tous types de véhicules à l’équipement de garage, en passant par les ateliers de réparation, l’équipement pour les stations-service, les produits et services informatiques, les accessoires, et bien plus encore, seront exposés.

Equip Auto Algeria 2024 s’annonce comme un événement incontournable pour tous les professionnels de l’industrie automobile, offrant une plateforme idéale pour le networking, les affaires et la découverte des dernières tendances et innovations.