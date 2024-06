Fiat El Djazaïr : Le Doblò made in Algeria bientôt disponible

Fiat El Djazaïr étoffe sa gamme de véhicules commercialisés en Algérie avec l’arrivée imminente du Doblò utilitaire, assemblé localement dans l’usine de la marque à Oran.

Le Fiat Doblò, fabriqué en Algérie, sera proposé en version tôlée. Destiné aux artisans et autres professionnels, il sera commercialisé au prix de 2 740 000 DA TTC sans peinture métallisée, et à 2 765 000 DA TTC avec peinture métallisée.

Selon Fiat El Djazaïr, le Doblò sera équipé d’une large gamme d’options, incluant un écran tactile, une radio MP3 avec Bluetooth et des capteurs de recul. En termes de motorisation, le Doblò sera doté du bloc 1.6L HDi de 92 ch.

Connectivité et multimédia

Le nouveau Fiat Doblò intègre également de nouvelles technologies de connectivité et de multimédia pour relever les défis professionnels quotidiens.

Doté d’une radio tactile de 10 pouces, il améliore l’expérience de conduite en combinant cette fonctionnalité avec une caméra de recul. De plus, la nouvelle radio Uconnect couleur de 10 pouces est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto™, offrant une expérience multimédia optimale pendant la conduite.

Sécurité

Sur le plan de la sécurité, le nouveau Doblò est équipé du dispositif de correction et d’assistance à la conduite ESC, du système anti-patinage (ASR), d’un détecteur de fatigue et d’airbags frontaux et latéraux à l’avant.

Design

Le Doblò présente un nouveau style à l’avant, avec des phares redessinés lui conférant une identité visuelle plus affirmée, ainsi qu’un nouveau logo à l’arrière. À l’intérieur, le design du volant a été revu pour intégrer le nouveau logo Fiat, accompagné d’une nouvelle planche de bord et de nouveaux tissus de sièges.

Espace intérieur

L’intérieur du nouveau Doblò a été conçu pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, offrant différentes configurations d’assise et de rangement grâce au système Magic Cargo, offrant ainsi une flexibilité maximale pendant la conduite et le transport. Une attention particulière a été portée au confort acoustique pour réduire le bruit.

Motorisation

Le Doblò est proposé avec un moteur HDi d’1,6 litre couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports développant 92 chevaux. Il est disponible en deux couleurs : Gelato White et Maestro Grey.

Il est à noter que Fiat El Djazaïr n’annonce aucune date pour l’ouverture des commandes.