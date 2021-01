Ford dévoile le Ranger MS-RT

Le constructeur américain annonce l’arrivée d’une déclinaison sport de son Ford Ranger en collaboration avec le préparateur MS-RT. Le Pick-up américain adopte plus de style et plus d’exclusivité.

Ford dévoile en collaboration avec le spécialiste MS-RT dont l’équipe M-Sport engage les Ford en WRC, une version sportive de son pick-up Ranger. Ce dernier est inspiré du Wildtrak et adopte un style très sportif qui se place au sommet de la gamme Ford Ranger.





Le Ranger MS-RT se distingue esthétiquement par trois couleurs de carrosserie exclusives, Frozen White, Sea Grey et Agate Black, des rétroviseurs avec « effet carbone », et une calandre adoptant de la fibre de carbone dans sa structure en nid d’abeille avec antibrouillards intégrés. Le Pick-up est également équipé de jantes OZ Racing de 20 pouces tandis que la carrosserie adopte une barre de charge au profil aérodynamique et des badges MS-RT.





L’habitacle du Ford Ranger MS-RT n’est pas en reste puisqu’il se distingue également par des sièges revêtus de cuir avec surpiqûres contrastées oranges, des tapis de sol MS-RT spécifiques et des seuils de portes personnalisés. Enfin pas d’améliorations sous le capot puisque la mécanique et les caractéristiques techniques restent identiques à celles du Raptor ou encore du Wildtrak.