Ford va rappeler 350 000 véhicules pour différents problèmes

Ford annonce le rappel aux Etats-Unis de plus de 350 000 véhicules pour différents problèmes et ceci suite à une série d’incidents ayant fait un blessé. Parmi les problèmes, un risque d’incendie sur 39 000 SUV.

Le constructeur américain annonce un inquiétant rappel de 350 000 véhicules aux Etats-Unis pour différents problèmes. Le plus important est celui pouvant présenter un risque d’incendie sur 39 000 véhicules de type SUV Expedition et Navigator fabriqués entre le 1er décembre 2020 et le 30 avril 2021.

Ford invite ainsi les clients concernés à garer les SUV en extérieur. Le plus inquiétant de ce problème est le fait que le constructeur américain enquête depuis deux mois sur ce problème et n’aurait toujours pas identifié le problème. « Ces véhicules peuvent présenter un risque d’incendie sous le capot, y compris lorsque le véhicule est stationné et à l’arrêt. » lit-on dans un communiqué.

La marque à l’ovale bleue annonce également un rappel de plus de 310 000 pick-up de sa gamme F-250, 350, 450 et 550 fabriqués en 2016. Le problème concerne un éventuel défaut au niveau de l’airbag, qui ne gonflerait pas en cas d’accident. Enfin 464 Mustang Mach-E devront également être rappelées pour le logiciel de sécurité routière qui pourrait ne pas détecter les accélérations.