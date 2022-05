La marque au lion lève le voile officiellement sur sa nouvelle Hypercar Peugeot 9×8 au circuit de Portimao au Portugal, avant de préparer la course d’endurance des 6 Heures de Monza en Italie le 10 Juillet prochain.

Malgré sa non participation à la mythique course d’endurance les 24Heures du Mans, le lion dévoile ses nouvelles hypercar Peugeot 9×8 dont la prochaine échéance est la participation au 6 heures de Monza en Italie.

Il s’agit d’une course d’endurance moins éprouvante pour la mécanique qui se tiendra le 10 juillet prochain, et qui servira de test pour Peugeot pour aller à la conquête de ces 24 Heures du Mans de l’année prochaine.

Les Peugeot 9×8 sont ornées de stickers de course pour l’occasion et frappées des numéros 93 et 94. Dépourvues d’ailerons, les bolides du constructeur français compteront sur leur moteur hybride basé sur un bloc essence V6 biturbo complété par un moteur électrique pour développer 680 chevaux.

Préparée par le Team Peugeot et TotalEnergie, cette hypercar qui pèse 1 030 Kg, sera alimentée par un carburant bio et synthétique. Enfin, Peugeot a également présenté ses six pilotes de courses : Loïc Duval, Mikkel Jensen, Gustavo Menezes, Paul di Resta, Jean-Éric Vergne et James Rossiter.