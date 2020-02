44 carrefours prochainement équipés en feux de signalisation intelligents à Alger

Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, dimanche, que 44 carrefours seront prochainement équipés en feux de signalisation intelligents à Alger, dans le cadre de la concrétisation du projet de régulation du trafic routier et de l’éclairage public confié à la société mixte Algéro-espagnole MOBEAL. Partager : Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

En marge d’une visite d’inspection de plusieurs projets de travaux publics et de routes, M. Cherfa a indiqué que 44 carrefours seront prochainement équipés en feux de signalisation intelligents dans le cadre de la première phase du projet de régulation du trafic routier et de l’éclairage public à Alger, confié à une société mixte algéro-espagnole (MOBEAL), et ce après l’achèvement de la phase pilote, qui a concerné 22 autres carrefours dont la mise en service est prévue très prochainement pour décongestionner le trafic routier.

Soulignant que la partie algérienne n’a pas annulé le contrat conclu avec la société espagnole chargée de la mise en place d’un système de régulation du trafic routier et de l’éclairage public au niveau de la capitale, il a fait savoir que le contrat de réalisation de ce projet vital est toujours en vigueur.



Le wali d’Alger a fait savoir, également, qu’il rencontrera, lundi, les représentants de la société espagnole pour examiner les entraves et relancer le projet, dont la première tranche concerne 200 carrefours sur un total de 500.