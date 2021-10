Groupe IVAL : Remise allant jusqu’à 1 500 000 DA sur les Pelles New Holland

Le groupe IVAL informe son aimable clientèle de la disponibilité immédiate des pelles hydrauliques sur chenilles de la marque américaine NEW HOLLAND, avec des remises exceptionnelles allant jusqu’à 1 500 000 Da valable à travers tout le réseau de distribution IVAL.

Une nouvelle offre promotionnelle vient d’être lancée par le groupe IVAL, elle concerne les pelles hydrauliques sur chenilles NEW HOLLAND qui profitent de ristournes allant jusqu’à 1 500 000 Da. Ces produits de la marque Américaine offre une configuration adaptée aux exigences des applications de carrière ou de terrassement, les pelles sur chenilles NEW HOLLAND sont équipées d’un moteur à la fois puissant, robuste, et remarquablement économique. L’utilisation de matériaux résistants de premier choix assure la rentabilité des investissements et la longévité du matériel.

Pour les modèles disponibles, IVAL propose à ses partenaires en livraison immédiate des pelles sur chenilles avec un poids en ordre de marche de 22, 31 et 37 tonnes, ainsi que de la pièce de rechanges d’origine, conçues pour les plus exigeants et bénéficient d’un savoir-faire de pointe. Équipées d’un moteur à injection électronique, puissant, nerveux et remarquablement économique, les pelles sur chenilles New Holland offrent des solutions testées, sécurisées et garanties.

Le marché des équipements destinés à la construction et aux travaux publics étant très attractif et hautement compétitif, IVAL œuvre constamment à développer une offre de solutions adaptée aux besoins de ses clients. Avec des résultats optimaux, ces dernières années notamment, sur le retro-chargeur et la pelle sur chenilles, le groupe IVAL s’attèle à renforcer son positionnement sur le marché des engins avec un service après-vente efficace et un retour sur investissement assuré.



IVAL offre une garantie de 12 mois ou 2000 heures de fonctionnement sur tous les modèles NEW HOLLAND.