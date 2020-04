Groupe PSA : l’ancien patron Jacques Calvet est décédé

Jacques Calvet, un des plus emblématiques patrons du groupe constructeur français PSA est décédé ce jeudi 09 avril 2020 à l’âge de 88 ans. C’est son fils qui a annoncé la nouvelle à la presse.

Le groupe PSA est endeuillé par le décès d’un de ses ex patrons Jacques Calvet. Ce dernier était à la tête du groupe français pendant 13 ans de 1984 à 1997. Sa façon spectaculaire de redresser la barre a été saluée par tout le monde.

Jacques Calvet est mort ce jeudi 09 avril dans sa maison de campagne de Veulettes-sur-Mer ou il était en confinement. C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Jacques Calvet et je tiens à exprimer au nom de tous les salariés du Groupe PSA nos sincères condoléances à son épouse et à sa famille.



« Jacques Calvet, grand visionnaire, a dirigé l’entreprise de 1984 à 1997, pour en faire un constructeur automobile de premier plan ». a ainsi annoncé via communiqué l’actuel patron de PSA Carlos Tavares. Avant d’ajouter : « Au regard de la crise que nous traversons, son exemple nous oblige et nous engage à protéger l’entreprise dans l’intérêt de ses salariés, comme il a toujours su le faire ».