Volkswagen vous offre une visite virtuelle de son stand prévu pour le salon de Genève

Suite à l’annulation du salon de Genève 2020 pour cause de la pandémie de coronavirus, Volkswagen a eu la brillante idée de proposer une visite virtuelle de ce qui était prévu sur stand à Genève.

Comme on le sait, l’édition 2020 du salon automobile de Genève était l’un des premiers événements automobiles à être annulé pour cause de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement le monde entier.

En cette période de confinement, le constructeur allemand a eu la brillante idée de lancer un site spécial pour permettre aux amoureux de l’automobile de faire une visite virtuelle de ce qui était prévu sur le stand de Volkswagen au salon de Genève.

Avec cette visite, vous pouvez découvrir les nouveautés de la marque prévues comme la Volkswagen ID.31, le Volkswagen Touareg R2, avec sa motorisation hybride rechargeable, et les dernières versions sportives de la Volkswagen Golf GTI, ainsi que les déclinaisons GTD4 et GTE5.



Volkswagen précise également qu’il est possible de faire une visite guidée de son stand et de contrôler ses déplacements. Le constructeur allemand propose également sur son site des fonctions interactives comme changer le coloris des modèles, modifier les jantes et voir les équipements techniques sous la carrosserie.

Le constructeur allemand souhaite généraliser cette visite interactive à d’autres salons virtuels pour toucher un plus large public. Enfin, Volkswagen précise que son site est disponible gratuitement jusqu’au 17 avril.