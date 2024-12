Groupe Stellantis : Démission immédiate de Carlos Tavares

Le groupe automobile Stellantis a annoncé ce dimanche la démission avec effet immédiat de son directeur général, Carlos Tavares, en raison de divergences avec le conseil d’administration présidé par John Elkann. Son successeur sera désigné au cours du premier semestre 2025, conformément au communiqué officiel.

Cette décision intervient alors qu’un processus de succession avait été initié dès septembre, bien que le mandat de Carlos Tavares ait initialement été prévu jusqu’à début 2026.

Stellantis, constructeur de marques emblématiques telles que Peugeot, Fiat, Jeep et Chrysler, fait face à une conjoncture difficile. Le groupe subit une forte baisse des ventes en Amérique du Nord, traditionnellement son marché le plus rentable, et un environnement économique globalement complexe.

Carlos Tavares avait lui-même reconnu que Stellantis traversait une « période de transition chahutée », avec des résultats en baisse au premier semestre. Par ailleurs, plusieurs usines du groupe ont déjà annoncé des réductions de production dans un contexte de ralentissement industriel.