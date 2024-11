Valeo : suppression de 868 postes en France et réorganisation en Europe

L’équipementier automobile Valeo prévoit de supprimer 868 postes sur huit sites français, dont 694 départs contraints et 174 volontaires.

Deux usines, à La Suze-sur-Sarthe et La Verrière, seront fermées, mais des reclassements sont proposés aux salariés concernés. D’autres sites comme L’Isle-d’Abeau, Sainte-Florine, Reims, Laval, Amiens et Limoges subiront des réductions d’effectifs. À l’échelle européenne, 200 postes pourraient également être supprimés en Allemagne, Pologne et République tchèque.



Ces suppressions, justifiées par le ralentissement du marché automobile européen, font écho à une tendance globale de restructuration dans l’industrie. Valeo, spécialisé dans les systèmes électroniques et d’éclairage, subit les retards dans l’électrification et l’arrivée de concurrents chinois, tout en faisant face à une perte de compétitivité en Europe liée à l’inflation et aux coûts énergétiques.

Cette annonce suscite des critiques syndicales, qui dénoncent une stratégie fragilisant la filière automobile en France.