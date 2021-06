Honda Civic : la nouvelle génération ne sera proposée qu’en hybride

La prochaine nouvelle génération de la berline japonaise Honda Civic ne sera proposée qu’en hybride avec sous le capot le bloc 1.5 e:HEV qui équipe la HR-V et la Jazz.

La nouvelle et onzième génération de la berline Honda Civic passera à l’hybride et abandonnera complètement les moteurs thermiques. Sous le capot, elle sera proposée avec le nouveau bloc hybride du constructeur à savoir le 1,5 litre e:HEV.

La nouvelle Honda Civic arborera un design sur la lignée des anciennes générations avec toujours le hayon et un long capot et une calandre verticale. A l’intérieur, la berline reprendra le système d’infodivertissement de la Jazz et affichera une instrumentation 100 % numérique.