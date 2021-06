Tesla va rappeler 285 000 véhicules en Chine

Le géant américain Tesla va devoir rappeler 285 000 véhicules en Chine pour un problème de régulateur de vitesse plus facile à activer et du coup jugé dangereux par les autorités chinoises.

Malgré des ventes satisfaisantes, Tesla ne semble pas se la couler douce dans l’empire du milieu. En effet, après la suspicion d’espionnage du centre de données, le constructeur américain se retrouve de nouveau dans le viseur des autorités chinoises avec cette fois une importante vague de rappel de près de 300 000 véhicules.

Le rappel concernerait une mise à jour du système embarqué de l’auto à distance sur 249 000 Model 3 et Model Y sorties des chaines de production en Chine et 35 000 Model 3 importées entre fin 2019 et juin 2021. Le problème concerne un régulateur de vitesse qui s’actionnerait plus facilement que la moyenne et serait ainsi dangereux puisqu’il ferait augmenter la vitesse de façon spontanée.