Hyundai dévoile le restylage du Kona

Le constructeur coréen nous dévoile le restylage de mi-carrière de son SUV Hyundai Kona. Au menu, des évolutions extérieurs et intérieurs et l’arrivée inédite d’une version N Line disponible avec un moteur de 198 chevaux.

Trois années après son lancement, le SUV à succès de Hyundai passe déjà par la case lifting de mi-carrière. Esthétiquement, le Kona restylé arbore un aspect plus robuste avec désormais un museau plus fin et est orné de nouveaux pare-chocs avant et arrière. Il y’aura également sur ce SUV de nouvelles jantes et cinq nouvelles couleurs de carrosserie.

L’habitacle du Kona restylé embarque également son lot de nouveautés, avec la présence désormais d’un écran central plus grand (10.25 pouces). L’info-divertissement est quant à lui maintenant connecté au smartphone.

La grande nouveauté autour du Hyundai Kona est la présence d’un version sportive N Line inédite. Cette dernière se distingue à l’extérieur par des pare-chocs et des passages de roues plus agressifs. Coté habitacle, on retrouve des coutures rouges, des pédales en métal et quelques logos N. Cette version N Line propose sous le capot un bloc essence 1,6 T-GDi de 198 ch.