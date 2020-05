Hyundai Santa Fe restylé : le constructeur dévoile la première image du SUV

Le constructeur coréen lancera courant juin la version restylée de son Santa Fe. En attendant, Hyundai dévoile la première image teaser de son SUV ou on remarque ses importantes transformations.

Le Hyundai Santa Fe est un des modèles best-seller du constructeur coréen. En effet, le SUV de la marque jouit déjà d’une carrière de 20 années avec plus de 5,2 millions d’unités vendues dans le monde.

Pour fêter ses 20 ans, Hyundai prévoit le lancement d’un restylage de l’actuelle et quatrième génération lancée en 2018. Toutefois le restylage de cette année est digne d’une nouvelle génération comme en témoigne cette première image teaser du constructeur.

En effet, sur cette image ou on découvre la phase avant, le Santa Fe restylé semble profondément évolué du côté look. En effet, le design du SUV coréen devient plus acéré avec des projecteurs effilés, un inédit bouclier sur une calandre complètement revue. Cette dernière adopte d’ailleurs des motifs géométriques, et des feux verticaux.

Enfin, la présentation officielle de cette version restylée devrait avoir lieu dès ce mois de juin pour une commercialisation attendue au courant de l’été.