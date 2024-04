Industrie automobile : la Corée du Sud souhaite investir dans le secteur

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu lundi, l’ambassadeur de Corée du Sud en Algérie, M. You Ki-Jun, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer et de développer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine de l’industrie automobile et des industries électronique et de l’électroménager, indique un communiqué du ministère.

Lors de la rencontre, M. Aoun a affirmé que les deux pays « ont toujours été liés par des relations fortes qu’il convient de renforcer et d’élargir au secteur industriel avec ses différentes filières », précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre a salué le niveau de développement technologique de la Corée du Sud, soulignant l’importance de la coopération dans plusieurs domaines industriels comme l’industrie automobile et les industries électronique et de l’électroménager pour le développement de ces filières et le transfert de technologies.



De son côté, l’ambassadeur de Corée du Sud a souligné le rôle « actif » de l’Algérie en Afrique en termes d’exportation et de possibilités d’investissement, selon la même source.