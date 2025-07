Fichier national d’immatriculation : vers un système intégré de gestion des véhicules en Algérie

La mise en place du Fichier national d’immatriculation des véhicules constitue une avancée majeure dans la création d’un système national intégré de gestion et de suivi des véhicules, depuis leur mise en circulation jusqu’à leur retrait définitif. C’est ce qu’a indiqué la Direction de la modernisation, de la documentation et des archives au sein du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Dans une déclaration à l’APS, M. Amar Bouderbala, directeur général de cette direction, a souligné que ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et répond aux orientations du ministre de l’Intérieur visant à moderniser les services publics.

Une plateforme numérique centrale a ainsi été déployée pour gérer une base de données unifiée, sécurisée et interconnectée avec plusieurs secteurs clés, notamment la Sûreté nationale, les Douanes et le ministère de l’Industrie. Cette interconnexion permettra notamment de lutter contre la falsification des dossiers de véhicules, de simplifier les procédures d’immatriculation et de transfert de propriété, et d’ouvrir la voie à des services numériques avancés comme la gestion automatisée des ventes en ligne.

Selon M. Bouderbala, ce fichier constitue un socle essentiel pour le futur système de gestion des véhicules, avec des perspectives d’évolution importantes : souscription directe à une assurance automobile via interconnexion avec les compagnies, intégration aux systèmes de détection des infractions routières ou encore aux bases de données de véhicules recherchés par les forces de sécurité.

Le nouveau système repose sur plusieurs innovations numériques : une liaison directe avec le registre national d’état civil, l’identification automatique du propriétaire via la carte nationale d’identité, ainsi qu’une connexion instantanée aux bases de données douanières et policières pour vérifier l’état du véhicule et détecter d’éventuelles oppositions.

Ce système sera progressivement généralisé à l’ensemble du parc automobile national, constituant ainsi l’un des piliers de la transition numérique de l’administration publique. Ce projet « pilote », qui illustre concrètement la mise en œuvre d’une administration intelligente, sera développé en concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin de garantir son efficacité, sa transparence et une amélioration durable du service public.