Jeep : le nouveau Compass bientôt dévoilé

Le nouveau Jeep Compass a été dévoilé prématurément à la suite d’une fuite en ligne, révélant un design fidèle à l’identité de la marque avec des éléments typiques comme la calandre à 7 fentes et un style tout-terrain affirmé.

Basé sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, il partage des bases techniques avec les Opel Grandland et Peugeot 3008/5008. L’intérieur se distingue par un grand écran horizontal, des matériaux soignés et une console centrale enveloppante.



Côté motorisations, le Compass proposera des versions électrifiées (hybride, hybride rechargeable) et 100 % électriques, avec deux batteries possibles (73 ou 97 kWh) et potentiellement une version 4 roues motrices jusqu’à 325 ch.



La présentation officielle reste attendue pour confirmer ces éléments.