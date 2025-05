Algérie : un agent agréé de Fiat poursuivi pour spéculation illégale sur des véhicules Doblo Panorama

Un agent agréé de Fiat en Algérie est impliqué dans une affaire de spéculation illicite sur des véhicules Fiat Doblo Panorama assemblés localement.

Trois personnes, dont cet agent, ont été arrêtées et poursuivies après avoir vendu ces véhicules à des prix nettement supérieurs à ceux fixés officiellement, en les écoulant via des intermédiaires vers des showrooms non agréés.

C’est la première fois qu’un partenaire officiel de Fiat est directement mis en cause dans une affaire de ce type en Algérie, ce qui renforce la gravité de la situation. La justice a placé les suspects en détention provisoire. Pendant ce temps, Fiat El Djazair n’a pas encore réagi publiquement, malgré l’ampleur de l’affaire et l’attente des consommateurs.

Face à la recrudescence de la spéculation, une réunion interministérielle a été organisée pour coordonner les actions gouvernementales. Des mesures ont été prises par Fiat pour limiter la revente spéculative, mais elles restent inefficaces. L’affaire jette une ombre sur la stratégie de développement de la marque dans un marché algérien en pleine relance.