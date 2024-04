JMC Motors Algérie dévoile son nouveau bus Co-Star à 30 places

JMC Motors Algérie annonce l’expansion de sa gamme de véhicules commercialisés en Algérie avec l’introduction d’un nouveau modèle dans la catégorie des bus. Il s’agit du bus Co-Star de 30 places, équipé d’un moteur d’une puissance de 163 ch.

Après la suspension des importations de véhicules en Algérie, le secteur du transport de voyageurs a été considérablement affecté, avec un parc national de bus présentant un état de dégradation croissant. La relance du marché automobile national est donc très bénéfique pour ce secteur.

Dans cette perspective, l’arrivée du nouveau JMC Co-Star suscite de grands espoirs pour le secteur en vue de moderniser la flotte avec des modèles répondant aux normes de confort et de sécurité. Le JMC Co-Star se positionne comme une référence dans le secteur des bus, grâce à sa fiabilité exceptionnelle.

Le JMC Co-Star est doté d’une cabine pouvant accueillir 30 passagers, avec des sièges confortables munis de repose-tête et de ceintures de sécurité. Il se distingue également par l’utilisation de matériaux de qualité, un écran tactile de 18 pouces, un affichage électronique des données de conduite, un système audio, un port USB et un volant ajustable en hauteur et en profondeur. À noter également la présence d’équipements de sécurité tels que l’ABS, l’ESP et le système Bosch version 9.3.

Sous le capot, on trouve un moteur turbo-diesel, le JX4D30 de 2,9 litres, développant une puissance de 163 ch.

Le JMC Co-Star est déjà disponible en précommande en deux finitions : Comfort au prix de 10 900 000 DA TTC et Luxury à 11 590 000 DA TTC, avec une garantie de 5 ans ou 100 000 km.